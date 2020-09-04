В Калуге составили график субботников

Вчера, 3 сентября, городская управа опубликовала график субботников с указанием ответственных за их проведение лиц.

Как мы писали , в сентябре в Калуге пройдут массовые субботники.

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