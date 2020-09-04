В Калуге составили график субботников

Как мы писали, в сентябре в Калуге пройдут массовые субботники.
Весной из-за коронавируса их пришлось отменить.
Вчера, 3 сентября, городская управа опубликовала график субботников с указанием ответственных за их проведение лиц.
4 сентября
- 11.00. Ул.Труда, д.14/2, д.16 (детская площадка), Силаев А.В., т.:72-78-89, ТОС «Суворовская».
- 12.00. Ул. Окружная, д.8, Царева И.С., т.70-11-61, ТОС «Площадь Московская».
- 12.00. Ул. Малоярославецкая, д.8, Щукина Т.А., т.79-98-97, ТОС «Содружество».
- 12.00. Ул. Моторная, д.7/7, Новиков Ю.П., т.:53-48-86, ТОС «Восход».
- 13.00. Ул. Грабцевкое шоссе, д.136, Романов Д.В., т.:53-49-12, ТОС «Тайфун».
- 14.00. Ул. Степана Разина, д.42, Леонова Г.Н., т.:57-02-24, ТОС «Ст.Разина».
- 14.00. Ул.Генерала Попова, район д.4-8 Корнеева С.В., т.:70-15-39, ТОС «Правобережье».
- 14.00. Ул.Турынинская, д.10а, Серебряков О.В., т.:22-40-41, ТОС «Турынино».
- 14.00 Улицы: Врубовая, Шахтеров, Северная. Переулки: Тракторный, Врубовой. Жебелев С.А., т.:51-66-36, ТОС «Малинники».
- 14.30. Ул. Гвардейская, д.8, Серебряков О.В., т.: 22-40-41, ТОС «906 база».
- 15.00. Ул.Маршала Жукова, д.47, Лопанов Р.А. т.: 53-48-86, ТОС «Хрустальная».
- 15.00. Ул.Ромодановские дворики, д.61, Исаев А.Э. т.:70-15-20, ТОС «Золотая долина».
- 15.00. Ул.Мичурина, д.31, М.Горького, д.52, д.54, Паршикова А.Е., т.70-11-67, ТОС «Мичуринец».
- 16.00. Территория микрорайона Кошелев-проект. Леднев Д.Е., т.:70-15-39, ТОС «Кошелев-проект».
- 16.00, ул.Ленина, д.27, к.1, Стрекозин К.О., т.:55-05-04, ТОС «Созвездие».
- 16.00. Ул. Аллейная, д.8, Новиков Ю.П., т.: 53-48-86, ТОС «Солнечная аллея».
- 17.30. Участок бывшей Окской ветки железной дороги в районе бывших опор Брянского моста напротив д.11а по ул.К.Либкнехта, Тимошенко М.А. т.70-11-61, ТОС «Поле Свободы».
- 17.00. Ул. Николо -Козинская, д.114, д.114. корп.1, Леонов Н.С. т.:70-11-67, ТОС «Кожевенная слобода».
- 17.00. Пер.Труда,д.4 к.1 и 2, Ходин М.В. т.:72-78-89, ТОС «Чичеринская».
- 17.00. Ул.Ольговская, д.13, Константинова Т.В. т.:51-66-36, ТОС «Дружба».
- 18.00. Губернский парк. Леднев Д.Е., т.:70-15-39, ТОС «Правгород».
- 18.00. Район домов 6, 8 по ул. Бутомы, Тимошенко М.А. т.:70-11-61, ТОС «Наш Терепец».
- 18.00. Ул.Тепличная, д.7 Митрошкина Н.С., т.:51-36-29, ТОС «Северный».
- 12.00. Ул.Марата, д.1, Усанова М.А., т.:70-11-67, ТОС «Старый город».
- 17.30. Ул.Суворова, д. 54, д.56, сквер Мира, д.2. Леонов В.А. т.:72-40-69, ТОС «Сквер Мира».
5 сентября
- 10.00. Пуховский пруд. Жигарева Н.Г., т.: 70-11-62, ТОС «Чичеринская».
6 сентября
- 14.00. Железнодорожная ветка в районе улиц Александра Матросова, Некрасова, Николая Островского. Буланов А.Н. т.:57-02-24, ТОС «Спичка».