В Калуге пройдут субботники

Обычно порядок на улицах Калуги наводили весной. Но в этом году из-за пандемии коронавируса все мероприятия были отменены.

Городские власти решили перенести их на осень. Первые уборки начнутся уже в эти выходные. А 19 сентября состоится Всемирный день чистоты, сообщает городская управа.

Принять участие в уборке общественных территорий смогут все желающие. К работе по благоустройству планируется привлечь городские предприятия и организованные группы общественности в лице Ассоциации городских ТОСов. Собственникам, арендаторам зданий и сооружений также необходимо будет навести порядок на прилегающих территориях.