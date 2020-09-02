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Владислав Шапша поручил заранее закупить оборудование для новой калужской поликлиники

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2020 11:45 3 436
Владислав Шапша поручил заранее закупить оборудование для новой калужской поликлиники

Во вторник, 1 сентября, в Калуге глава региона Владислав ШАПША в ходе рабочей поездки осмотрел помещение будущей поликлиники на улице Кибальчича в микрорайоне Кубяка, где в настоящее время идут отделочные работы, ознакомился с ходом благоустройства общественных территорий и ремонта дорог.

Главный врач ГБУЗ КО «Городская поликлиника» Александр Мельницкий рассказал главе региона о ходе работ в помещении будущего медучреждения. На первом этаже жилого дома, где разместится поликлиника, обслуживающая жителей микрорайона Кубяка, будут расположены пять секций.

- В новом помещении будут вести прием шесть врачей общей практики, а также врачи – специалисты: лор, окулист, хирург. Возможно, появится смотровой кабинет для женщин, где будем проводить скрининговую диагностику. Хотим отработать вариант диагностической службы: открыть кабинеты ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, эндоскопический кабинет. В отдельном модульном помещении оборудовать рентгенологический кабинет на два рабочих места, - пояснил он.

Владислав Шапша поручил заблаговременно решить вопрос с закупкой оборудования для нового медучреждения.

- Прошу заранее продумать вопрос с закупкой необходимого оборудования, - сказал глава региона.

Представители подрядной организации заверили главу региона, что до конца года работы будут завершены.

Владислав Шапша также осмотрел сквер у Дома культуры «Силикатный», благоустроенный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В нем установлена сцена, уложена плитка, размещены малые архитектурные формы, появились ортопедические лавки. Калужане смогли уже принять здесь участие в мероприятиях прошедшего Дня города.

Глава региона отметил необходимость продолжения работ по благоустройству общественных пространств областного центра. «В Калуге еще много скверов, которые требуют внимания и ремонта. Надо засучить рукава и работать, чтобы еще больше появлялось таких общественных пространств», - сказал он.

По словам заместителя городского головы Александра Шпиренко, в этом году в областном центре будет благоустроено пять скверов.

На улице Пригородная Владиславу Шапше показали отремонтированное дорожное покрытие. Финансирование на ремонт выделено по его поручению из областного бюджета, так как собственных средств на приведение дорожного полотна в нормативное состояние у муниципалитета не было.

В настоящее время ремонт дорожного полотна протяженностью 400 метров завершен. Подрядчик «зашел» даже на территорию детского сада, где дорожное покрытие было в ненормативном состоянии, его тоже привели в порядок. Осталось убрать строительный мусор. Делаются съезды к домам в частном секторе.

Завершен ремонт дорожного покрытия и на улице Солнечный бульвар.

- Теперь видно, что не только в центре Калуги дороги ремонтируются, - отметил Шапша.

В завершении рабочей поездки Владислав Шапша посетил микрорайон «Солнечный», где идут работы по благоустройству дворовых территорий между домами, расположенными на улицах Аллейная и Тополиная.

Александр Шпиренко представил проект благоустройства. Здесь будут спортивные площадки, пройдут работы по озеленению, появятся новые парковочные места.

Глава региона пожелал руководству Калуги успехов в данной работе:

- Только не забудьте про озеленение, а то часто деревья остаются только на фотографиях в проектах.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2020 11:45 3 436
Тэги: область владислав шапша здравоохранение
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