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Красота, доступная всем

Опубликовано: 03.09.2020 13:00 0 794
Красота, доступная всем

В центре Калуги открылся новый салон «Образ красоты». Для высококлассных специалистов нового салона «Образ красоты» нет нерешаемых задач. Стильные стрижки, окрашивание волос любой сложности, прически и профессиональный макияж, подготовка к фотосессиям и видеосъемке – эти и многие другие услуги мастера выполнят быстро и качественно.

Хозяйка салона – стилист-визажист из Москвы Нина Кондюрина. В числе ее клиентов – актрисы Эвелина Бледанс и Нонна Гришаева, актер и музыкант Виталий Гогунский, певица Юлия Беретта и многие другие звезды. Нина влюблена в свою работу, и собственный салон красоты – новый этап ее профессионального развития.

Семейный салон

- Я – мама двоих детей, - рассказывает Нина Кондюрина, - поэтому прекрасно знаю, как нелегко женщине с маленьким ребенком выбраться в салон красоты, чтобы сделать маникюр или стрижку, покрасить волосы. К нам вы можете прийти вместе с детьми. Для них есть игровая комната с видеонаблюдением. Под присмотром администратора малыши играют, рисуют или смотрят мультики, а мама в это время может спокойно довериться рукам профессионалов.

В салоне может обслуживаться вся семья, здесь все сделано для того, чтобы было комфортно и взрослым, и детям. Маленьким и юным клиентам делают стрижки, прически, мейк-ап для фотосессий. Мама и дочка могут вместе прийти на маникюр.

К услугам мужчин – стилист, барбер, массажист, мастер по маникюру, ведь ухоженные руки важны не только для женщин, но и для мужчин.

И, конечно же, в салоне всегда ждут женихов и невест для создания свадебных образов.

Забота о вашем здоровье

Красота – это, прежде всего, здоровье. В салоне «Образ красоты» работают массажисты и косметологи с медицинским образованием. Различные виды массажа, СПА-процедуры для лица и тела, аппаратная косметология помогут каждому клиенту приблизится к совершенству. Стилисты-парикмахеры готовы предложить не только модные стрижки, прически и окрашивание, но и профессиональный уход за волосами.

К вопросам гигиены здесь подходят со всей ответственностью: инструменты для маникюра и педикюра обрабатывают, как хирургические. Мастера используют одноразовые полотенца, простыни, перчатки. Надо ли говорить, что в салоне царит идеальная чистота и порядок?

В моду вернулись рыжие оттенки

- Сейчас в моде короткие и креативные стрижки, но не сдает позиций классическое и удлиненное каре, каре на ножке, каскад, - рассказывает стилист-колорист София. – Очень популярно кератиновое выпрямление волос, благодаря которому волосы становятся прямыми и гладкими.

Самые востребованные техники окрашивания волос – аэртач, балаяж, омбре, В моду вернулись рыжие оттенки, которые очень красиво выглядят на светлых волосах. Цветные яркие пряди – не только молодежный тренд. Если вы хотите чего-то нового, мечтаете о новом образе – мы готовы вам в этом помочь.

В салоне «Образ красоты» используют косметику для волос Wella. В ближайшее время в арсенале мастеров появятся средства известных брендов Kydra и Lebel, которые лечат волосы, улучшают их структуру, ускоряют рост.

Макияж: столичные тренды

Мы расспросили Нину Кондюрину о последних веяниях моды в области макияжа.

- Тренды постоянно меняются. Например, в прошлом году на пике моды был яркий и эпатажный стиль 90-х годов. Сейчас повседневный мейк-ап более спокойный и естественный. Мне очень нравится этот тренд, ведь женщины прекрасны от природы, и мы можем подчеркнуть их красоту всего несколькими штрихами: немного теней и румян, хайлайтер, тушь, нежная помада. А вот профессиональный макияж для фотосессии должен быть более ярким, обязательно нужно выделить глаза, ведь фотоаппарат «съедает» цвет.

Мы всегда учитываем индивидуальность и клиента и следуем его пожеланиям. Мастера используют профессиональную косметику разных брендов, выбирая лучшие средства в каждой линейке.

Красота 24/7

У мастеров «Образа красоты» ненормированный рабочий день. Клиент может записаться на любое удобное для него время, включая раннее утро или поздний вечер.

Возможно комплексное обслуживание, когда с одним клиентом одновременно работают несколько специалистов. За короткое время можно сделать маникюр и педикюр, стрижку или укладку волос, оформить брови и нарастить ресницы – вариантов множество. Для деловых женщин с плотным графиком это очень удобно.

 

Цены здесь вполне демократичные. Например, женская стрижка – от 900 рублей (укладка в подарок), классический или аппаратный маникюр – от 900 рублей, покрытие гель-лаком – от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки лака. В салоне постоянно действуют программы скидок «Для всей семьи» и «Мой день рождения».

Теперь, чтобы получить услуги столичного уровня, не обязательно ехать в Москву!

Наш адрес ул.Академика Королева,49 
Телефон для записи +7(980)716-73-06, и 8(4842)57-79-70

Опубликовано: 03.09.2020 13:00 0 794
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