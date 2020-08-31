Владислав Шапша оказался среди лидеров «биржи губернаторов»

Известный телеграм-канал «ПолитБрокер» опубликовал итоги биржи губернаторов за август 2020 года.

Глава Калужской области Владислав ШАПША попал в группу «Умеренный рост», однако он при этом в динамике демонстрирует как раз уверенный рост. Владислав Шапша постоянно находится в повестке и исполняет данные обещания.

Только за последние дни в области прошли важные события значимые для калужан: был открыт Центр управления регионом, жители из расселенных аварийных домов получили ключи от квартир, понтонный мост установлен, День города, а особенно «Космический марафон» прошли на отлично.

Отметим, что в одну группу с Шапшой попали главы Москвы и Подмосковья Сергей Собянин и Андрей Воробьев.