Владислав Шапша вручил дипломы победителям конкурсного проекта «Время лучших. Здравоохранение»

В понедельник, 31 августа, глава Калужской области Владислав ШАПША вручил дипломы 10 победителям областного конкурсного проекта «Время лучших. Здравоохранение», которые получили наивысшие баллы.



- Это наш уникальный проект, - отметил глава региона. - Он оказался удачным. Конкурс в хорошем смысле взбудоражил медицинскую общественность. Будем его продолжать.

Всего было подано около 500 заявок. Победу одержал 71 человек.

- Все участники – настоящие профессионалы своего дела, - считает глава региона. - Здорово, что благодаря конкурсу они проявили желание и решимость попробовать свои силы в организаторской деятельности. Вместе будем развивать нашу систему здравоохранения, максимально эффективно использовать ее потенциал. С применением современных практик.

По словам Шапши, главная задача - повысить доступность и качество медицинских услуг для калужан.