В Калуге открылся Центр управления регионом

В четверг, 27 августа, в Калуге глава региона Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемонии открытия Центра управления регионом.

ЦУР в Калуге создан по поручению президента России в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления.

В ходе осмотра центра Владислав Шапша ознакомился с принципами работы наиболее популярных блоков: «Дороги», «Транспорт», «ТКО».

В единую систему ЦУР включены все сферы жизнеобеспечения граждан – медицина, транспорт, экология, ЖКХ, безопасность движения, ряд других отраслей. По сути это информационно-аналитическая платформа, которая дает возможность оперативно отслеживать различные сложные ситуации в городах и районах области.

Центр не только контролирует работу разных сфер, с его помощью находятся пути их решения. После анализа запросов населения и выявления «точек напряженности», оптимизируются процессы реагирования на жалобы о несвоевременной уборке улиц, вывоза мусора, по работе общественного транспорта.

В рамках мероприятия были подписаны два соглашения: между правительством региона и АНО «Диалог» «О создании и развитии Центра управления регионом Калужской области», а также соглашение о сотрудничестве между Минкомсвязью России и правительством Калужской области по созданию платформы обратной связи для подачи обращений со стороны граждан в органы власти и их последующей обработки.

- Я думаю, создание Центра - начало большой работы и важно, чтобы жители увидели результат этой работы, а результат может быть только один - сокращение сроков рассмотрения обращений, - отметил Владислав Шапша.