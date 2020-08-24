Калужская область и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

В воскресенье, 23 августа, в Москве в рамках первого дня военно-технического форума «АРМИЯ-2020» глава Калужской области Владислав ШАПША и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков подписали соглашения о сотрудничестве.

Во встрече участвовали заместитель губернатора Владимир Попов и топ-менеджеры банка. Соглашение подразумевает развитие долговременного и всестороннего партнерства в финансово-кредитной сфере для социально-экономического развития Калужской области. Договоренности создадут новые возможности для реализации в регионе социально-значимых инвестиционных проектов. Поддержку получат предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители среднего и малого бизнеса. Также планируется развитие льготного ипотечного кредитования и повышения доступности финансовых услуг для калужан.