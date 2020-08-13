Топ-5 каналов, которые помогут вашему ребенку развиваться и готовиться к школе

Летние каникулы продолжаются, а до нового учебного сезона осталось меньше месяца. Как помочь ребенку начать подготовку к школе? Попробуйте «подключить» к учебе телевизор. У современных ТВ-провайдеров множество каналов, смотреть которые с детьми весело и интересно, а еще ребенок сможет почерпнуть немало полезных материалов, которые помогут и в учебе. Предлагаем наш топ ТВ-каналов для детей:

Discovery Channel

На канале Discovery channel каждый ребенок найдет себе «умную» передачу по вкусу и увлечению. Можно любоваться сокровищами древних городов, взглянуть по новому на известные страны и окунуться в атмосферу самых разных уголков Земного шара. Для детей Discoverychannel показывает захватывающие программы о нераскрытых тайнах Вселенной, секретах космоса и последних научных разработках по его изучению.

Если ребенок задает конкретные вопросы - на канале есть программа для «почемучек». Ведь всегда интересно, как делают привычные, обыденные вещи? Серии фильма «Как это работает» приглашают зрителей за кулисы производства самых обычных предметов, начиная с хоккейных шайб и ручных пил - кончая буровыми долотами и замороженной картошкой фри.

National Geographic

Достоинство ТВ в том, что даже, на первый взгляд, невеселые научные темы оно может показать ярко и заразительно. Проверить можно сразу на нескольких передачах. Еще одна не менее интересная передача «Чудеса инженерии» на канале National Geographic. Она знакомит маленьких зрителей с прорывными технологиями, которые позволили построить, к примеру, самый длинный в мире туннель или самый большой телескоп.

Кроме того, на телеканале с ребенком можно посмотреть документальные многосерийные фильмы "Взгляд изнутри", "Жизнь до рождения", "В поисках синего кита", "С точки зрения науки" и пр. Если какой-то из них заинтересует школьника, - это будет длительное и увлекательное путешествие в мир новых знаний.

Эти каналы, а также множество других можно смотреть в высоком качестве через Спутниковое ТВ. У МТС сейчас есть очень выгодное предложение: конвергентный тариф, позволяющий подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный интернет. На телевидении – больше 200 каналов, в том числе, более десяти специальных детских, а интернет пригодится, если, например, вы с семьей живете за городом. Оба сервиса – обойдутся вам всего 590 рублей в месяц.

Animal Planet

Для любителей животных и природы есть целый канал «Animal Planet».Перечислять все фильмы, которые там шли или будут идти – не хватит и одной статьи. Это – целый сборник познавательных, документальных сериалов о самых загадочных и таинственных местах планеты. Потрясающие пейзажи и удивительный животный мир открывает перед нами этот канал и рассказывает о жизни дикой природы.

Для тех детей, которые планируют связать свою жизнь и профессию с животными, посмотрите ветеринарные передачи: «Доктор Ди», «Центр реабилитации Аманды». Но стоит учесть, что это передачи для детей постарше и лучше все-таки смотреть выпуски вместе с ними.

Viasat History

Ооооочень познавательный телеканал об истории и археологии. Канал содержит документальные фильмы о выдающихся личностях и событиях, сыгравших важную роль в развитии цивилизации, о культуре, образе жизни разных стран и эпох.Узнать можно все от тайн Наполеона до истории создания легендарного Титаника. Одна из самых популярных передач канала – «Разгадка тайн пирамид». Волнующие истории об египетских пирамидах, археологические раскопки в Долине Царей и уникальные находки времен фараонов. Ну кому это не понравится 

Cinéma

Многие из нас устали от постоянных боевиков или комедий, которые не всегда стоит показывать детям. На случай семейного просмотра найдется беспроигрышныйвариант - канал Cinéma. Это - телеканал хитов европейского кинематографа с участием легендарных актеров – символов эпохи и кумиров миллионов – Адриано Челентано, Луи де Фюнеса, Жана Поля Бельмондо, Софи Лорен, Катрин Денёв, Одри Тоту, Жана Рено, Дэни Буна и многих других.Здесь собраны фильмы, которые заполняли залы советских, а теперь заполняют залы российских кинотеатров.

Как видите ТВ – не такая бесполезная вещь для ребенка, конечно, при умеренном просмотре. Так что не торопитесь со скандалом отнимать пульт, возможно, будет достаточно просто переключить канал!