В Калужской области арестовали велосипед

Житель Сухиничей задолжал по кредиту 76 тысяч рублей, однако не спешил возвращать деньги, сообщает в пятницу, 7 августа, пресс-служба УФССП России по Калужской области.
- Сначала он исправно платил предусмотренные договором денежные средства, но затем перестал вносить ежемесячные платежи, - отмечают приставы. - Кредитное учреждение обратилось в суд, который и обязал заемщика погасить остаток долга.
В итоге приставы арестовали дорогой велосипед, принадлежащий должнику. Только после этого мужчина рассчитался с банком.
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