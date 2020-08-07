В Калужской области две женщины убили своих мужей

На этой неделе в Калужской области разыгрались две семейные драмы. Подробнее об этих происшествиях KP40 рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В Боровске 5 августа нашли тело 41-летнего мужчины. В полицию пришёл его 15-летний сын, который рассказал, что отец умер.

- В доме находилась его 46-летняя супруга, которая ничего не смогла пояснить по поводу смерти мужа, сообщив, что спала, - отмечают в СК. - В ходе осмотра трупа в области груди обнаружено незначительное ранение. Следователи получили материалы судебно-медицинской экспертизы, согласно которым данное ранение оказалось достаточно глубоким, повредило сердце и явилось причиной смерти. Тогда супруга погибшего пояснила следователю, что 5 августа муж требовал от нее сходить за спиртным, женщина отказывалась. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла супругу смертельное ранение.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемую задержали на 48 часов. Ребёнок пока будет жить у бабушки.

Похожая история произошла 6 августа в Обнинске.

Сотрудники скорой помощи рассказали, что к ним поступил вызов к мужчине с ножевым ранением. На место вместе с врачами выехали полицейские и следователи.

- В ванной комнате одной из квартир наукограда было обнаружено тело 65-летнего жителя квартиры с ножевым ранением, - говорят в СК. - По версии следствия, 6 августа жена погибшего в ходе ссоры на почве употребления спиртных напитков нанесла мужу смертельное ножевое ранение в область груди. Мужчина смог самостоятельно вытащить нож и направился в ванную комнату, чтобы остановить и смыть кровь, однако через непродолжительное время скончался.



Расследование этого дела также продолжается.

Тем временем

Памятник 600-летию Калуги начал зарастать деревьями. Подробности.