Владислав Шапша передал медикам 10 новых реанимобилей

В четверг, 6 августа, на Старом Торге в Калуге состоялась торжественная церемония вручения ключей от автомобилей скорой медицинской помощи. В ней участвовал глава Калужской области Владислав ШАПША.

10 реанимобилей класса «С» приобретены за счет средств федерального бюджета для оказания поддержки региону, в том числе в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 - марки «УАЗ» повышенной проходимости и 6 - марки «Форд». Машины оснащены современным оборудованием для оказания полноценной экстренной медицинской помощи: дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами ИВЛ.

Владислав Шапша, обращаясь к представителям станции скорой медицинской помощи, подчеркнул, что именно они в период пандемии первыми пришли на помощь жителям Калужской области.

- От того насколько профессионально с точки зрения кадров и серьезно с точки зрения техники будет укомплектовано ваше подразделение, зависит очень многое, - уверен руководитель региона. - Сегодня мы передаем вам ключи от десяти современных автомобилей. Еще 22 будут поставлены в область в ближайшее время. Уверен, что эти реанимобили помогут вам оказывать необходимую помощь жителям нашего региона. Конечно, хотелось бы, чтобы в вашей работе было как можно меньше вызовов. Но если они будут, я уверен, вы всегда придете на помощь, и мы всегда на вас можем рассчитывать.