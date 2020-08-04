В Калуге начали штрафовать уличных торговцев

В понедельник, 3 августа, в Калуге административная комиссия устроила рейд по уличным торговцам на Правом берегу.

Как сообщает городская управа, несанкционированная торговля возмущает местных жителей.

Одна из точек притяжения - на обочине, около магазина «Лента» на улице 65 лет Победы.

- Мало того, что продавцы здесь затрудняют движение, так еще и фрукты, овощи вызывают вопросы: нет ни ценников, ни разрешения на торговлю, - заявляют в горуправе.

Также нарушителей нашли в Кошелеве на парковке напротив офиса продаж.

Также штраф грозит предпринимателю на Фомушина, 6. В павильоне разрешено торговать только печатной продукцией. Но на витрине - фрукты и овощи.

По статье №1.11 «Самовольная установка временных объектов» областного закона об административных правонарушениях составили протоколы. Их рассмотрят на заседании административной комиссии. Наказание – от 3 до 5 тысяч рублей.

- С момента окончания карантина, за истекшие два месяца по данной статье было составлено 35 протоколов – в основном на физические лица, - отметила начальник отдела управления по работе с населением на территориях Лидия БЕЛОЗЕРЦЕВА.

Тем временем

На шести улицах Калуги отключат воду 5 августа. Подробности.