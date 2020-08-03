У калужанки арестовали «Мерседес» за 127 штрафов

Жительница Калуги наездила на своем «Мерседесе» 127 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УФССП по Калужской области. Чаще всего они касались превышения скоростного режима.

Оплачивать штрафы калужанка не спешила, в итоге долг по ним достиг 112 тысяч рублей. Дело дошло до ареста автомобиля судебными приставами.

- Арест любимой машины стал для женщины веским доводом для того, чтобы полностью погасить задолженность по 127 административным штрафам. После оплаты долга исполнительные производства в отношении автолюбительницы были окончены фактическим исполнением, - рассказали КП40 сотрудники ведомства.