Бешенство обнаружено еще в двух районах Калужской области

На прошлой неделе, 28 июля, случай бешенства был зарегистрирован в Бабынинском районе. Инфекционное заболевание было обнаружено у лисицы. С 30 июля там введен карантин, сообщили сегодня, 3 августа, в областном комитете по ветеринарии.

Новые случаи заболевания были также зарегистрированы на прошлой неделе в Хвастовичском и Людиновском районах. Лабораторная экспертиза подтвердила инфекцию у лисицы и кошки.