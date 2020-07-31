Три ситуации, в которых вам необходимо обратиться к телемедицине

У современного формата телемедицины есть свои сторонники, а есть те, кто ее отрицают. Да, онлайн-консультация с врачом в некоторых случаях не заменит оффлайн визита к доктору, но в конкретных случаях может снять беспокойство по вашим симптомам, уменьшит время ожидания приема врача, поможет получит врачебную помощь, не выходя из дома.

Телемедицина сервис относительно новый и главный фактор, который влияет на выбор «онлайн-клиники» – доверие к врачам, оказывающим консультации. Компания МТС совместно с сетью клиник Медси разработали приложение SmartMed. Консультации здесь ведут практикующие и опытные врачи сети столичных клиник Медси. Вместе с ними разбираемся: когда и в каких ситуациях вам просто необходима онлайн-консультация:

Когда время не ждет и нужна медицинская консультация в день обращения:

Бесспорное преимущество сервиса телемедицины – для получения помощи врача не нужно долго стоять в очереди, спрашивать «кто последний» и ждать приема под дверью. Онлайн-консультация с разыми врачами, начиная от терапевта и педиатра, заканчивая эндокринологом, гастроэнтерологом и неврологом, возможна и в день обращения. Просто выберите необходимого вам врача и приложение SmartMed предложит на выбор время консультации. Если же помощь врача необходима срочно - закажите экстренный разговор с дежурным терапевтом или педиатром, и он ответит в течение нескольких минут.

Василиса, Калужская область

«Однажды при готовке мне на руку брызнуло несколько капель раскаленного масла. Получился небольшой ожог, на этом месте появился пузырек с жидкостью внутри. Когда мы на весь день выбрались на природу, на солнце, я, видимо, не заметила, как повредила место ожога, оно стало водянистым и заболело. Я очень испугалась. В голове стучало «рак кожи». Так как я находилась далеко от «цивилизации», да и к дерматологу сразу и не попадешь – большая запись, я записалась к врачу через приложение SmartMed. На консультации врач осмотрела руку (у нас был видеочат), успокоила меня, что это реакция немного поврежденной кожи. Она порекомендовала обработать это место каким-нибудь антисептиком из походной аптечки, забинтовать и аккуратнее проводить время на природе. Эти простые меры позволили мне забыть про дискомфорт и сейчас меня уже ничего не беспокоит»

Сервис онлайн-консультаций доступен с любых смартфонов через приложение SmartMed, а также с компьютера или ноутбука через сайт https://www.smartmed.pro/#/.

Когда необходимо оперативно расшифровать анализы:

Кто из нас хорошо понимает списки символов из бланков на анализы? Эритроциты, лейкоциты, СОЕ, РОЕ и показания свертываемости крови. А идти в клинику только ради того, чтобы расшифровать анализы – нелогично, тем более, когда ничего не беспокоит, клиника находится далеко от дома, а очередь к терапевту на несколько дней вперед. Расшифровать данные анализов тоже можно онлайн, через приложение. Поможет вам в этом терапевт, но можно заранее, перед началом консультации, выслать фото результатов анализов. На консультации врач пояснит данные анализов и даст дополнительные рекомендации о том, как действовать дальше, если какой-то показатель отошел от нормы.

Дмитрий, г. Калуга

«Я сдал полный анализ крови. Ничего необычного, просто стандартная процедура для тех, кто регулярно следит за своим здоровьем. Чтобы лишний раз не ходить в клинику, я записался на консультацию онлайн, через приложение SmartMed. Я уже был на приеме в клиниках Медси в Москве и доверял их врачам. Я заранее отправил результаты анализов терапевту (в приложении в личном кабинете хранятся все протоколы консультаций с врачами и результаты всех обследований. Очень удобно). Оказалось, что в крови упал уровень гемоглобина и проходил по нижней планке допустимого. Как пояснил врач, ничего критичного, но и оставлять так не стоит. Врач дал направление на очную встречу и также составил список процедур и анализов, которые необходимо было сделать. Я прошел курс восстановления, пил витамины, специальные препараты, и сейчас уже все показатели пришли в норму».

Когда в мире пандемия, вам 65 лет и нельзя лишний раз выходить из дома:

Люди в возрасте стали буквально заложниками нового вируса. Выходы из дома необходимо было строго минимизировать. Продукты и лекарства приносят члены семьи или волонтеры, количество прогулок резко сократилось, но тем не менее, организм не молод и требует к себе повышенного внимания. В этом случае снова выручит онлайн-медицина. Это надежный способ не откладывать консультацию с нужным специалистом до лучших времен и быстро принять меры, если действительно здоровье дало сбой.

Вячеслав, 67 лет, Московская область

Около года меня мучили частые головные боли, сопровождающиеся шумом в ушах и иногда даже тошнотой. К тому же стал быстрее уставать. «Проснулся и уже устал» — вот это было про меня. Обезболивающие снимали приступы на какое-то время, но пить их приходилось всё чаще. Однажды я понял, что дальше так нельзя.

От нескольких знакомых уже слышал про программу SmartMed. Решил и сам, наконец, попробовать. Да и дома мне спокойнее, в общественных местах голова начинала болеть ещё сильнее.

Так как я не знал, к какому врачу мне нужно, решил записаться просто к терапевту, тот уже подскажет, рассудил я. Доктор позвонила мне и сразу посоветовала сдать анализы крови на холестирин, пройти ЭКГ и КТ головного мозга. В итоге рекомендовала хотя бы неделю контролировать артериальное давление в покое утром и вечером.

Когда все анализы были у меня, я вернулся на второй приём с результатами . Оказалось, что у меня высокое давление. Доктор посоветовала обратиться к кардиологу. С тех пор регулярно наблюдаюсь у кардиолога в поликлинике по месту жительства, чтобы не допустить чего похуже. Кардиолог назначил лекарства. Сейчас ещё иногда чувствую головные боли, но не такие сильные, как были раньше.

SmartMed = Cмартмед. ПАО «МТС». АО «Группа компаний «Медси». Лиц. ЛО-86-01-003442 от 22.10.2019 г., www.smartmed.pro, www.medsi.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 18+