Чек-лист: 5 вещей, которые точно пригодятся ребенку в лагере

Приятной свежей новостью стало открытие детских оздоровительных лагерей. Лето в самом разгаре, поэтому отдохнуть еще успеют многие! Мы собрали чек-лист самых важных вещей, которые, помимо одежды и предметов гигиены, нужно положить в рюкзак ребенка. Поверьте – они станут залогом спокойного отдыха как для вас, так и для вашего чада.

Мобильный телефон. Даже если раньше вы не давали ребенку это средство связи, то в случае с поездкой правилу лучше изменить. Вы сами наверняка захотите быть в курсе дел и позвонить ребенку в любое время. Но небольшое уточнение: выбирайте недорогую модель гаджета или отдайте чаду старый ненужный смартфон. Его не жалко будет потерять или сломать. Кстати, проверьте, чтобы сеть вашего мобильного оператора ловила в лагере. Есть надежные компании – например, Tele2. У этого оператора точно есть покрытие голосовой связи и быстрого интернета почти на всей территории нашей области и даже много где в лесу и ребенок будет онлайн и в походе.

Записка с телефонами родителей, близких родственников. С телефоном может что-то случиться, а у ребенка будут ваши номера, чтобы он смог позвонить вам со смартфона воспитателя или товарища. Также в записке можно написать домашний адрес и слова утешения вроде: «Не волнуйся, даже если что-то потерял. Мы всегда рядом и поддержим. Позвони нам с телефона кого-то старшего».

Простые медикаменты, которые доступны ребенку. Например, набор пластырей, лечебная мазь или порошок для ссадин, антисептические салфетки, медицинские маски… Если у малыша есть хронические заболевания и необходим регулярный прием определенных лекарств, то нужно составить две инструкции по приему – одну дать воспитателю, вторую оставить у ребенка. И таких лекарств лучше положить с запасом на случай потери.

Несколько интересных книг или альбом для раскрашивания. Объясните ребенку, что в лагере нет постоянного доступа к телевизору или гаджетам. Также не всегда будут проходить соревнования и конкурсы. Чтобы не скучать в свободное время, отличным товарищем станет книга. Заодно может быть и ребенок полюбит чтение, если раньше этого не произошло.

«Сухой паек» с непортящимися вкусностями. Ну кто откажется от такого подарка? Для хорошего настроения положите сытные батончики, шоколад, сухарики, орешки. Ну и куда же без чипсов? Один раз в год можно, поверьте.

Хочется сказать об еще одном полезном сервисе оператора – он называется « Родительский контроль » и заменяет даже смарт-часы. Работает услуга просто – вы подключаете ее на своем номере, устанавливаете приложение, в которое вносите номер ребенка, и видите точное местонахождение и маршруты чада. В целом, тревожные родители или те, кто отправляет ребенка в лагерь впервые, наверняка оценят такую возможность. Тем более, что после отдыха услугу можно будет отключить.