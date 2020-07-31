$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Чек-лист: 5 вещей, которые точно пригодятся ребенку в лагере

Опубликовано: 31.07.2020 16:03 0 285
Чек-лист: 5 вещей, которые точно пригодятся ребенку в лагере

Приятной свежей новостью стало открытие детских оздоровительных лагерей. Лето в самом разгаре, поэтому отдохнуть еще успеют многие! Мы собрали чек-лист самых важных вещей, которые, помимо одежды и предметов гигиены, нужно положить в рюкзак ребенка. Поверьте – они станут залогом спокойного отдыха как для вас, так и для вашего чада.

  • Мобильный телефон. Даже если раньше вы не давали ребенку это средство связи, то в случае с поездкой правилу лучше изменить. Вы сами наверняка захотите быть в курсе дел и позвонить ребенку в любое время. Но небольшое уточнение: выбирайте недорогую модель гаджета или отдайте чаду старый ненужный смартфон. Его не жалко будет потерять или сломать. Кстати, проверьте, чтобы сеть вашего мобильного оператора ловила в лагере. Есть надежные компании – например, Tele2. У этого оператора точно есть покрытие голосовой связи и быстрого интернета почти на всей территории нашей области и даже много где в лесу и ребенок будет онлайн и в походе.

  • Записка с телефонами родителей, близких родственников. С телефоном может что-то случиться, а у ребенка будут ваши номера, чтобы он смог позвонить вам со смартфона воспитателя или товарища. Также в записке можно написать домашний адрес и слова утешения вроде: «Не волнуйся, даже если что-то потерял. Мы всегда рядом и поддержим. Позвони нам с телефона кого-то старшего».

  • Простые медикаменты, которые доступны ребенку. Например, набор пластырей, лечебная мазь или порошок для ссадин, антисептические салфетки, медицинские маски… Если у малыша есть хронические заболевания и необходим регулярный прием определенных лекарств, то нужно составить две инструкции по приему – одну дать воспитателю, вторую оставить у ребенка. И таких лекарств лучше положить с запасом на случай потери.

  • Несколько интересных книг или альбом для раскрашивания. Объясните ребенку, что в лагере нет постоянного доступа к телевизору или гаджетам. Также не всегда будут проходить соревнования и конкурсы. Чтобы не скучать в свободное время, отличным товарищем станет книга. Заодно может быть и ребенок полюбит чтение, если раньше этого не произошло.

  • «Сухой паек» с непортящимися вкусностями. Ну кто откажется от такого подарка? Для хорошего настроения положите сытные батончики, шоколад, сухарики, орешки. Ну и куда же без чипсов? Один раз в год можно, поверьте.

Хочется сказать об еще одном полезном сервисе оператора – он называется «Родительский контроль» и заменяет даже смарт-часы. Работает услуга просто – вы подключаете ее на своем номере, устанавливаете приложение, в которое вносите номер ребенка, и видите точное местонахождение и маршруты чада. В целом, тревожные родители или те, кто отправляет ребенка в лагерь впервые, наверняка оценят такую возможность. Тем более, что после отдыха услугу можно будет отключить.

Опубликовано: 31.07.2020 16:03 0 285
Тэги: новости партнеров
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» приступил к реализации проекта «Чистое небо» в Калуге
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Изготовление печатных агитационных материалов на выборах
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Расценки на муниципальные выборы
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Видеочат с незнакомцами в Omegle: плюсы и минусы
Как повысить эффективность с помощью расширения «Цены» в Google Ads?
Паспорт Болгарии через инвестиции в бизнес

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru