В Калужской области из-за угрозы бешенства отстрелили 137 лисиц

Как мы писали, с начала этого года в Калужской области было зарегистрировано 11 случаев бешенства у животных. Сегодня, 30 июля, в областном минприроды рассказали, что среди диких животных наиболее подвержены этому заболеванию плотоядные хищники: лисица, енотовидная собака. В меньшей степени волк и хорь.

В рамках регулирования численности диких плотоядных хищников в охотугодьях Калужской области в первое полугодие 2020 года выдано 267 разрешений на добычу диких животных. Всего за это время было отстреляно 137 лисиц, 53 енотовидные собаки и 2 волка.

Снижение численности плотоядных хищников проводится в течение всего года. Кроме отстрела в целях недопущения распространения бешенства работники охотничьих хозяйств около нор лисиц или в местах нахождения диких зверей регулярно раскладывают вакцину.

- Постоянная работа по регулированию численности плотоядных хищников в охотничьих угодьях значительно сокращает приток диких животных в населённые пункты, - отмечают в минприроды. – Однако, следует знать, что, оказавшись в населённом пункте, больные бешенством дикие животные могут представлять опасность для людей. В случае угрозы жизни и здоровью со стороны плотоядных хищников необходимо вызвать на место сотрудника полиции, который имеет право применить огнестрельное оружие для обезвреживания животного.