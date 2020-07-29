Владислав Шапша поручил очистить территорию Дворца спорта от мусора

Во вторник, 28 июля, в Калуге, глава региона Владислав ШАПША провел рабочее совещание на строительной площадке Дворца спорта, а также осмотрел строящиеся здания комплекса.

На строительстве объекта в две смены работают 624 человека. В корпусе для проживания спортсменов сейчас продолжается чистовая отделка и монтаж фасадов. На ледовой арене закончена установка несущих металлоконструкций кровли, началась отделка трибун. Завершены работы по гидроизоляции 50-метрового бассейна. В прыжковой части также началась чистовая отделка. Завершается устройство фасадов.

По данным на 27 июля, уровень технической готовности ледовой арены – более 61%, водного комплекса – 57%, наружных сетей водоснабжения и канализации – 73%, обратная засыпка выполнена на 82%.

Владислав Шапша поручил представителям подрядчика организовать оперативный и своевременный вывоз мусора и неиспользуемого строительного оборудования с территории строительной площадки.