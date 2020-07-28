Сайт калужской «Комсомолки» стал вторым в регионе всего за 4 месяца

Во вторник 28 июля, второй сайт нашего агентства – Kaluga.kp.ru вышел на вторую строчку регионального рейтинга сайта «Лайфинтернет» в разделе «Новости и СМИ».

Причем, во всех трёх рейтингах – суточном, недельном и месячном.

Первые региональные новости начали появляться на сайте калужской «Комсомолки» в апреле этого года, так что достижение знакового рубежа состоялось всего через 4 месяца с момента запуска.

Скорость, с которой популярность нашего нового ресурса взлетела до уровня второго по посещаемости СМИ Калужской области, можно назвать феноменальной. Подобного в свое время не удавалось сделать даже kp40.ru, который вышел в лидеры калужского сегмента Сети только через полтора-два года, а до второй строчки добрался за 6 месяцев.

Kaluga.kp.ru – это сайт региональных новостей федерального издания «Комсомольская правда» kp.ru, который является одним из лидеров среди русскоязычных сетевых СМИ. На данный момент он возглавляет всероссийский рейтинг.

Рейтинг ЛИ.ру с начала суток

Недельный рейтинг

Месячный рейтинг