Член калужского молодежного парламента ответит за Крым

В воскресенье, 26 июля, в соцсетях распространили видео, на котором член молодежного парламента Калужской области Денис Зиновкин распивает жидкость, похожую на спиртное, в общественном месте в городе Севастополе.

Видимо, за кадром осталась некая предыстория, так как некий молодой человек, разговаривая с полицией, возмущается тем, что депутатам, мол, можно пить в общественном месте. Он призывает полицию воздействовать на молодого человека, а тот показывает полицейским некое удостоверение, говоря при этом, что он из Законодательно собрания нашего региона и прибыл в Севастополь по приглашению Аксенова.

После того, как видео разлетелось по соцсетям, на него отреагировала председатель молодежного парламента Калужской области Дарья Никеева. Она пообещала разобраться с этой ситуацией после возвращения Зиновкина из Крыма

- Денис Зиновкин стал участником неприятной истории в Севастополе, - говорит Никеева. - Отметим, что Денис не является председателем Молодежного парламента. Это рядовой член нашего парламента. Понимаем Ваше негодование после просмотра видеороликов и прочтения новостей на просторах интернета. Зиновкин прибывает из Севастополя в Калугу во вторник, 28 июля, вечером. В среду он придет в Законодательное Собрание Калужской области, где мы будем разбираться в сложившейся ситуации и сделаем организационные выводы.