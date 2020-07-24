Калужская область попала в тройку регионов с минимальными темпами прироста заболеваемости коронавирусом

Калужская область вошла в тройку регионов с минимальными темпами прироста заболеваемости коронавирусом.

По данным федерального оперативного штаба, процент прироста заболеваемости в регионе снизился с 0,5 до 0,3 в сутки.

Калужская область теперь входит в тройку регионов-лидеров.

Первое место сохраняется за Чукотской областью. Здесь за сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения.

В Московской области прирост составил 0,2%.

Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область – 0,3%.

При этом в регионе за сутки выздоровели 79 пациентов. Новых смертей нет.