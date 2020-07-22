Калужская область оказалась в числе регионов с наименьшими темпами распространения коронавируса

Как сообщили в федеральном оперштабе, за сутки прироста COVID-19 нет в Калмыкии, Ненецком и Чукотском АО, Севастополе. В Калужской области прирост составил 0,5%.

По данным оперштаба, наименьший темп прироста заболеваемости в Подмосковье (0,2%). В Москве, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия, Брянской и Липецкой областях - 0,3%.

Прирост 0,4% специалисты зафиксировали в Еврейской автономной области, Смоленской и Калининградской областях.

Такой же, как в Калужской области, прирост 0,5% отмечен в Чечне, Дагестане, Орловской, Псковской, Курской и Костромской областях.