Калужане отправились к водоемам

Tele2 составила рейтинг популярных мест отдыха у калужских абонентов. После снятия ограничений жители города массово отправились в населенные пункты рядом с рекой Окой, озером Тишь и карьером Льва Толстого. Объем интернет-трафика в этих локациях достиг рекордных значений.

Начиная с третьей декады июня клиенты оператора из Калуги стали больше времени проводить в ближайшем пригороде. Ареал поездок в основном сосредоточен не далее 60 км от областного центра, а самые популярные направления – северо-западное и юго-восточное.

В частности, всплеск интернет-активности абонентов был зафиксирован вблизи сел Ахлебинино, Авчурино и Анненки, расположенных на берегу Оки. Объем использованного здесь трафика вырос в 1,5 раза и стал рекордным для этих территорий.

На втором месте – село Желохово рядом с озером Тишь. В нем спрос на гигабайты увеличился на 35%. Бронзу рейтинга получила деревня Новоскаковское около карьера Льва Толстого. На местных пляжах рост интернет-трафика составил 30%.