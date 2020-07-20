В Калужской области за неделю клещи покусали 98 человек

За прошедшую неделю, с 13 по 19 июля, в Калужской области 98 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. 27 из них – дети, сообщили в понедельник, 20 июля, в региональном Роспотребнадзоре.

- Каждый пострадавший может сдать клеща на исследование в «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» для своевременного обращения к врачу и проведения антибиотикотерапии в случае положительного результата исследования инфицированности клеща, - напоминают сотрудники ведомства. - Исследования клещей проводятся по адресу: ул. Баррикад, д.181.

За прошедшую неделю исследовано 98 экземпляров клещей снятых с людей, и у 14 экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.