В Калужской области оштрафовали продавца контрафактной одежды и обуви

Житель Балабаново попался на продаже контрафактной одежды и обуви. Проверка магазина проводилась на основании обращения от местного жителя, сообщили в пятницу, 17 июля, в областной прокуратуре.

- На одежде и обуви, реализуемой продавцом, были товарные знаки известных производителей. Товар отправили на экспертизу, которая подтвердила, что продукция обладает признаками контрафактной, - рассказали КП40 в прокуратуре. – Она произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.

Суд привлек предпринимателя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей. Контрафактная продукция направлена на уничтожение.