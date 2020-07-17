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Дмитрий Денисов рассказал о качестве нового асфальта на улице Московской

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 17.07.2020 11:30 4 597
Дмитрий Денисов рассказал о качестве нового асфальта на улице Московской

Градоначальник Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ продолжает активно вести свою страницу в соцсетях.

Как мы уже писали ранее, глава Калуги в своей группе ВК начал вести прямые эфиры с городской планерки. При этом заранее попросил калужан задавать интересующие их вопросы, что вызвало живое обсуждение пользователей соцсети.Поделился Дмитрий Денисов и информацией с последней инспекции на яченское водохранилище. Напомним, там вовсю идет реконструкция.

- Рассмотрите возможность отделать бетонный парапет, деревом, как во многих зонах отдыха в той же Туле, - попросил калужанин Павел Герасимов. - И будет большая лавочка для отдыха. На деревянной основе приятней и безопасней сидеть, чем на бетонной. Посмотрите сами сколько людей там постоянно сидят.
- Так и будет, - пообещал Денисов.

Кстати, как мы уже писали, идея сделать из бетонного парапета лавочку предлагалась изначально. Получается, городские власти уже на стадии проектирования сумели точно угадать потребности калужан.

Отдельного внимания была удостоена тема нецелевого использования уличных тренажеров. Бывает, вместо занятий спортом на них собираются и выпивают шумные компании. Калужане внесли властям ряд рацпредложений по борьбе с подобными явлениями.

- Да, использование тренажеров не по назначению - общая проблема, - пишет Лиза Петрова. - Но многие граждане приходят и занимаются , поэтому тренажерные площадки должны оставаться на своем месте. А алкоголиков гонять надо. Дружинников в городе не хватает. Вернуть этот советский опыт надо. Полезная штука.

Поделился Дмитрий Денисов и информацией о качестве ремонта на улице Московской. Там на этой неделе проводили экспертизу дорожного покрытия.

- На Московской проверяли качество верхнего слоя дорожного покрытия. Были отобраны пробы покрытия ЩМА-20. Результаты лабораторных исследований неплохие - сцепление и толщина на проверенных участках выдержаны, - информировал Дмитрий Денисов читателей своей группы.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 17.07.2020 11:30 4 597
Тэги: общество городской голова калуги
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