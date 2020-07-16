В Калужской области нашли больную бешенством кошку

В Жуковском районе зарегистрирован случай заболевания бешенством кошки, сообщил сегодня, 16 июля, областной комитет по ветеринарии.

Диагноз был установлен путем лабораторных исследований биоматериала животного из головного мозга. Заболевшую кошку обнаружили в местном селе Высокиничи.

Несколькими днями ранее подобный случай заболевания был обнаружен у лисицы в селе Огорь Жиздринского района. Диагноз был также подтвержден в лаборатории.

О введении карантина по бешенству в эти районах пока не сообщается.