В Калужской области нашли больную бешенством кошку

В Жуковском районе зарегистрирован случай заболевания бешенством кошки, сообщил сегодня, 16 июля, областной комитет по ветеринарии.
Диагноз был установлен путем лабораторных исследований биоматериала животного из головного мозга. Заболевшую кошку обнаружили в местном селе Высокиничи.
Несколькими днями ранее подобный случай заболевания был обнаружен у лисицы в селе Огорь Жиздринского района. Диагноз был также подтвержден в лаборатории.
О введении карантина по бешенству в эти районах пока не сообщается.
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