В Калужской области памятник ВОВ превратили в помойку

Сегодня, 15 июля, в социальной сети в паблике «Подслушано Юхнов» опубликовали фото, на которых запечатлен городской памятник Великой Отечественной войны. Местные жители приспособили его под мусорный бак и сбрасывают в люк танка обертки от чипсов и конфет, пустые бутылки и жестяные банки.

- Как бы вы назвали этих людей, и какое наказание им надо дать при виде этой картины! - прокомментировал эти фото автор публикации в паблике. - Видимо, пропала ценность у людей, пропало уважение к истории, которую заслужили кровью!

При этом на фото видно, что памятник не заброшенный, вокруг благоустроенная территория, подстриженные газоны, покрашенные бордюры, подсветка.

У многих эта публикация вызвала негодование и гнев. Комментаторы пишут, что мусор в танке копится уже не первый год, и скорее всего засоряют его дети.

Но за все это время памятник так ни разу никто и не почистил.