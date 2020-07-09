Владислав Шапша лично контролирует ремонт подпорной стены на стройплощадке музея космонавтики

Глава Калужской области Владислав ШАПША лично контролирует работы по недопущению дальнейшего разрушения подпорной стены на строительной площадке второй очереди музея космонавтики в Калуге.

Владислав Шапша 8 июля побывал на стройплощадке и проконтролировал исполнение решений, принятых накануне вечером по итогам осмотра места разрушения подпорной стены.

В ходе совещания глава региона потребовал принять экстренные меры по недопущению дальнейшего разрушения подпорной стены и укреплению склона. С утра 8 июля работы начаты, строители принимают все необходимые меры по недопущению разрушения стены.

Позже в этот же день на строительной площадке второй очереди музея прошло рабочее совещание с участием заместителя министра культуры России Сергея Обрывалина, курирующего строительство нового здания музея в Калуге.

По его итогам принято решение о совместных оперативных действиях, в частности, укреплению склона и подпорной стены.

Институтом «Геострой» ведутся работы по подготовке проектного решения по укреплению склона и строительству новой подпорной стены.