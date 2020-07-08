Владислав Шапша оценил готовность «Никола-Ленивца» к туристическому сезону

Во вторник, 7 июля, глава Калужской области Владислав ШАПША посетил арт-парк «Никола-Ленивец», где в преддверии открытия туристического сезона познакомился с его работой и провел рабочее совещание.

Обсуждались вопросы развития инфраструктуры, увеличения туристского потока, а также организации доступа к мобильному интернету и сотовой связи. Глава региона пообещал оказать содействие в том, чтобы на территории парка в ближайшее время появилась связь.

Основатель и художественный руководитель арт-парка Николай ПОЛИССКИЙ познакомил главу региона с арт-объектами, в частности, Бобуром, Угруаном, Белыми воротами, Ротондой, Виллой.

Арт-парк «Никола-Ленивец» расположен на территории Национального заповедника «Угра» и является особо охраняемой территорией. Его площадь – около 650 гектаров.

Под открытым небом размещена коллекция произведений современного искусства и архитектуры российских и зарубежных авторов. За все время на территории арт-парка создано более 100 объектов, из них в постоянной экспозиции - более 30. Ежегодно здесь создается 5-6 объектов искусства.

В этом году арт-парк получил президентский грант на адаптацию территории для посетителей с ограниченными возможностями здоровья всех групп инвалидности.

Пятнадцать лет, начиная с 2005 года, здесь проводится фестиваль «Архстояние». В этом году летнее «Архстояние» запланировано на 4 - 6 сентября. Его темой станет «Лень».

Владислав Шапша поддержал инициативы руководства арт-парка по дальнейшему развитию проекта, привлечению туристов на территорию региона, отметив, что регион ждет появления на территории парка новых арт-объектов в дополнение к тем 100, которые уже были созданы на калужской земле.