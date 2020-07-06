Клещи не отступают: за неделю в Калужской области 111 укушенных

За прошедшую неделю, с 29 июня по 5 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 111 человек. Из них – 27 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Чаще всего клещи присасываются во время работ на дачных участках, в лесу или на загородных прогулках при несоблюдении элементарных требований безопасности, - отмечают сотрудники ведомства. – При обнаружении на теле клеща лучше обратиться в медицинское учреждение, где его квалифицированно удалят.

За прошедшую неделю также было исследовано 190 экземпляров клещей, снятых с людей. У 34 из них результат на клещевой иксодовый боррелиоз положительный.