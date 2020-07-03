В Калужской области установили карантин по бешенству

Сегодня, 3 июля, на территории Спас-Деменского района установлен карантин по бешенству, сообщает областной комитет по ветеринарии. Накануне путем лабораторных исследований заболевание бешенством было подтверждено у лисицы, доставленной из местной деревни Логвино.

В связи с этим в этом районе владельцев домашних животных просят соблюдать правила их содержания, своевременно доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностики и предохранительных прививок антирабической вакцины.