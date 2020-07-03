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Виктор Бабурин: «Нет более авторитетного лидера, чем наш Президент»

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 03.07.2020 13:37 0 133
Виктор Бабурин: «Нет более авторитетного лидера, чем наш Президент»

Как мы уже рассказывали, в рамках всероссийского голосования за изменения Конституции высказались 70,17% проголосовавших жителей Калужской области. Явка составила 61,18%.

В пятницу, 3 июля, итоги голосования прокомментировал председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор БАБУРИН

- Калужская область поддержала нашего президента. У нас средний результат в Центральном федеральном округе. Более 70% отдали предпочтение этим поправкам, – отметил он. - У нас сейчас исполняющий обязанности губернатора. И я бы считал, что такая поддержка в ходе голосования, это и поддержка действующего руководителя региона. Поэтому надо только одно сказать: огромное спасибо всем жителям Калужской области, которые принимали участие в голосовании.

Виктор Бабурин также считает, что нужно учитывать и мнение тех, кто голосовал против:

– Это повод для того, чтобы разобраться, почему у людей другие настроения. Значит власть что-то не доделала, что-то надо решить.

Рассказал председатель Заксобрания и о том, что для него самое важное в итогах голосования:

- Для меня самое важное, что наш президент, Владимир Владимирович Путин, сможет продолжить свою работу. Потому что на сегодняшний день нет лидера более авторитетного не только в России, но и во всём мире. Что касается всего остального блока – то там всё направлено на людей, для людей – на помощь, на решение вопросов справедливости. И также надо отметить, что Владимир Владимирович предложил схему Конституции, при которой создается баланс властей. Власть не сможет сконцентрироваться в одном месте. Это очень важно. Поэтому наша Россия станет еще более сильной страной.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 03.07.2020 13:37 0 133
Тэги: законодательное собрание общество виктор бабурин
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