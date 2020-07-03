Шесть водителей в Калужской области состояли на учете у наркологов и психиатров

Шесть водителей Калужской области имели права на управление автомобилем, будучи на учете и психиатров и наркологов.

- В Дзержинском районе два местных жителя состоят на учете у врача-нарколога в районной больнице, имеют заболевания, препятствующие управлению транспортными средствами. Четверо водителей Износковского район состоят учете в кабинете врача нарколога и психиатра. При этом все они имели действующее водительское удостоверение, - рассказали КП40 в областной прокуратуре.

По решению суда, все они лишены водительских прав.