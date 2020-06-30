Жительница Калужской области отметит 105-летие

В июле 2020 года 111 жителей Калужской области готовятся отметить солидные юбилеи – 90, 95, 100 и 105 лет. Во вторник, 30 июня, об этом рассказали в региональном управлении Пенсионного фонда. Долгожители получат поздравительные письма от имени президента.

Среди юбиляров 94 женщины и 17 мужчин.

Жительница посёлка Воротынск отметит 105-летний юбилей. Она родилась ещё в царской России – в 1915 году.

Пять человек - из Калуги, Малоярославца и Обнинска - отметят столетний юбилей.

24 пенсионерам исполнится по 95 лет.

81 калужанин отпразднует 90-летие.