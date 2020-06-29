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В Калуге скончался актёр Михаил Катков

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужский драмтеатр.
Опубликовано: 29.06.2020 09:21 0 1072
В Калуге скончался актёр Михаил Катков

В субботу, 27 июня, на 85 году жизни в Калуге скончался один из старейших актёров Калужского областного драматического театра Михаил КАТКОВ. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

- Михаил Иванович увлёкся театральным искусством сначала как зритель: ещё мальчишкой он посещал Калужский драмтеатр сначала на площади Мира, потом на улице Ленина, - говорят его коллеги. - В качестве актёра он ступил на калужскую сцену в 1975-м году и уже никогда с неё не сходил. Михаил Иванович сыграл множество ролей в разноплановых спектаклях: по пьесам отечественным и зарубежным, для взрослых и детей. Особенно ему удавались характерные роли. Глубоко русский человек, Михаил Катков обожал русскую драматургию и всегда удачно вписывался в спектакли по пьесам классиков.

В разные годы Катковым были сыграны роли в «Игроках», «Женитьбе» и «Ревизоре» Н.В.Гоголя, в «Лесе» А.Н.Островского, «Плодах просвещения» Л.Н.Толстого.

- Однако, будучи вдумчивым и одарённым человеком, Михаил Иванович находил интересные краски и для персонажей зарубежных: он участвовал в «Дикаре» А.Касоны, сыграл герцога Нортумберленда в «Частной жизни королевы» Е.Поддубной и многих других, - отмечают в театре. - Михаил Иванович был привержен и классических представлений о жизни театра вообще. Он был невероятно дисциплинирован, требователен к себе, не выносил малейшей халатности. Относясь к театру, как к храму, он иногда вспоминал, как раньше действовало священное правило «Тише! Идёт репетиция». Всегда подтянутый, улыбчивый, интеллигентный, он подавал пример поведения и вне сцены.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужский драмтеатр.
Опубликовано: 29.06.2020 09:21 0 1072
Тэги: общество культура театр михаил катков
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