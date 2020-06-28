За неделю в Калужской области телефонные мошенники украли 1,5 миллиона

Калужская полиция сегодня, 28 июня, сообщила о нескольких кражах с банковских счетов, совершенных в результате телефонных звонков потерпевшим.

Как и всегда, мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали о несанкционированных транзакциях по счету. Затем они узнавали реквизиты карты и просили сообщить смс-код.

Так, три калужанки лишились 80 000, 9 000 и 5 000 рублей. А мужчина из Козельска – 10 000.

Два жителя Обнинска стали жертвами относительной новой схемы телефонных мошенничеств. Их якобы в целях безопасности просили перевести свои сбережения на резервные счета. Мошенники уверяли их, что они предоставлены банком. Мужчина и женщина из наукограда лишились 853 000 и 600 000 рублей.

Сотрудники полиции просят калужан внимательнее относиться к поступающим звонкам и никому не сообщать защитные коды и смс-пароли для доступа к операциям по счету.