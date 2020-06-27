В калужском зоопарке родился гималайский як

Вчера, 26 июня, в калужском зоопарке на Правом берегу родился детеныш гималайского яка. Его сотрудники поделились этой радостной новостью на страничке в социальной сети.

Как оказалось, июнь в зоопарке стал богатым на новорожденных питомцев. Так, 12 июня на свет появился пятнистый олененок. Двумя днями ранее родились два малыша у карликовых обезьян. В скором времени ожидается пополнение и у верблюдов.

- Все это говорит о том, что питомцы зоопарка отлично себя чувствуют и считают это место своим домом, - говорят сотрудники питомника.

Когда новорожденных малышей смогут увидеть калужане, пока неизвестно. Сейчас зоопарк закрыт из-за карантина по COVID-19.