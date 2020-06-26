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Владислав Шапша: «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске обречён на успех

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.06.2020 16:07 1 198
Владислав Шапша: «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске обречён на успех

В пятницу, 26 июня, в День мирного атома в Обнинске глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в совещании по вопросам создания и развития в нашем регионе Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в недавно построенном здании бизнес-инкубатора технопарка «Обнинск».

Особенностью Калужского ИНТЦ будет являться развитая сеть расположенных в Обнинске уникальных производственных и научно-исследовательских центров, включая Физико-энергетический институт им А.И. Лейпунского, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ГНЦ РФ Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова и других. Преимуществом - партнерство с глобальной технологической компанией – Госкорпорацией «Росатом», а также с НИЯУ МИФИ.

Технологическим ядром ИНТЦ станут ядерные, медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов.

На базе ИНТЦ в Калужской области может быть реализован первый российский проект Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) с ориентацией на экспортные рынки и на решение глобальных технологических вызовов в ядерных технологиях, включая ядерную медицину и новые неэнергетические технологии, локализацией исследовательских центров, шоурумов дивизионов Госкопорации «Росатом» и её международных партнеров.

Планируется, что управление объектами ИНТЦ и все бизнес-процессы будут базироваться на современных цифровых технологиях: это будет «умная территория», на базе которой будут создаваться и апробироваться новые решения «умного города». Совместно с Госкорпорацией «Росатом» в центре планируется реализовать несколько совместных проектов в области технологий и другие.

Для реализации задач в области медицинских исследований планируется строительство научно-клинического центра, который также станет полигоном апробации решений цифровой медицины. Совместно с НМИЦ «Радиологии» планируется реализация масштабного проекта по оцифровке накопленной базы данных историй болезней и снимков, на основе которых будет создана аналитическая система принятия врачебных решений в соответствии с мировыми трендами развития медицины. Эта задача соответствует стратегическим приоритетам нацпроекта «Здравоохранение».

Уже сейчас компании Фармацевтического кластера и IT-кластера, расположенные на территории Калужской области, проявляют высокую заинтересованность в создании ИНТЦ и получении статуса резидента. В настоящее время определен каркас будущей инфраструктуры ИНТЦ, в состав которого войдет технопарк в Обнинске.

Владислав Шапша назвал проект создания Инновационного научно-технологического центра в Обнинске важным не только для региона, но и для страны в целом, поскольку одна из главных его задач - сбережение здоровья граждан:

- Это один из четырех проектов, которые поддерживает правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики.

Директор «Росатома» Алексей Лихачёв подчеркнул высокую заинтересованность госкопорации в участии в программах Инновационного научно-технологического центра, в том числе по направлениям международного сотрудничества, подготовки и повышения квалификации кадров для отрасли. Он также заметил, что свойственная Калужской области атмосфера поддержки бизнеса и перспективных инициатив позволяет корпорации планировать реализацию в регионе новых планов.   

По словам заместителя министра финансов Михаила Котюкова, у будущего Центра есть все предпосылки стать успешным и результативным с учетом большого научного потенциала его участников. Кроме того, в настоящее время обнинский проект имеет одну из самых высоких стадий подготовки:

- Со своей стороны мы готовы содействовать в запуске такого важного и содержательного проекта.

Потенциальные резиденты ИНТЦ – 36 компаний. Уже начали работу ООО «Грин-Стафф» (разработка передовых технологий выращивания различных культур микрозелени в условиях города), ООО «Все Автосервисы» (разработка программного обеспечения для выстраивания эффективного взаимодействия между автомобилистами и станциями технического обслуживания), ООО «Нейронет Логистик» (разработка программного обеспечения для автоматизированного подсчета пассажиров в системах общественного транспорта), ООО «АНВИ-СМАРТГРИН» (разработка высокоэффективных драйверов для светодиодных систем освещения), ООО «Сканикс» (разработка программного обеспечения для создания систем технического зрения).

- Когда проект реализуется в сообществе с такими партнёрами, как ГК «Росатом», МИФИ, Курчатовский институт, НМИЦ радиологии, он просто обречён на успех! – написал Владислав Шапша после совещания на своих страницах в соцсетях.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.06.2020 16:07 1 198
Тэги: область общество владислав шапша
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