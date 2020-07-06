Ставим рекорды с Ростсельмаш и получаем кроссовер

Машина лишней не бывает. А уж кроссовер, да еще имеющий репутацию «вездепроходимого» — это как раз то, что нужно для разъездов по полям и весям. Речь идет о LADA 4x4 Urban 3D. Легенда в новом обличье: все та же короткая база и простая конструкция, но современный стильный экстерьер и интерьер, и достойный уровень комфорта. Неплохо бы иметь такую в хозяйстве, согласны?

14 апреля 2020 г. Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» с потрясающим вознаграждением: 30 единиц новеньких LADA 4x4 Urban 3D 2020 г. выпуска. И вы тоже можете получить такую машину.

Кто участвует

Принять участие может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:

тракторы серии RSM 2000 — модификации RSM 2375 | 2400,

зерноуборочные комбайны серии ACROS — ACROS 550 | 585 | 595 Plus,

зерноуборочные комбайны серии TORUM — TORUM 750 | 785,

зерноуборочный комбайн RSM 161,

кормоуборочные комбайны серии RSM F.

В чем соревнуемся

Ростсельмаш предлагает побороться за звание лидера в нескольких номинациях. Причем подать показания можно в любой или во всех сразу:

зерноуборочные комбайны намолот;

кормоуборочные комбайны количество заготовленной кормовой массы;

тракторы — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление производительность топливная экономичность.



Нет, вы не опоздали! Подать заявку на участие можно по 30 ноября 2020 г. Обработка результатов и награждение рекордсменов состоится после 15 декабря 2020 г.

Что нужно сделать

1. Зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию.

2. Работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных.

3. Завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ.

4. Передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30.11.2020 г.

И… приятный сюрприз: все участники получат от компании Ростсельмаш гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора».

Подробности узнавайте у своего дилера