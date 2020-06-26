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«Спасибо вам»: как калужане реагируют на публикации Дмитрия Денисова в соцсетях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2020 17:43 2 171
«Спасибо вам»: как калужане реагируют на публикации Дмитрия Денисова в соцсетях

Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов продолжает активно вести свои страницы в социальных сетях. И под его публикациями появляется всё больше комментариев.

Центральной темой нынешней недели стал Парад Победы в Москве и праздничные мероприятия по этому поводу в Калужской области.

- Принял участие в торжественном мероприятии в честь 75-летия Великой Победы, - написал 24 июня Денисов. - Сегодня в честь тех, кто сражался за будущее родной страны, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В Калуге состоялось торжественное прохождение личного состава войск Калужского военного гарнизона, территориальных подразделений правоохранительных органов и казачества. Вечная память и благодарность потомков тем, кто своими силами приближал Победу в Великой Отечественной войне!

- Прекрасный парад в Москве! Очень хорошо, что и в Калуге и наших городах воинской славы прошли шествия! – отреагировала на публикацию в Facebook калужанка Елена Темникова. - Слава нашей Родине-победителю над фашизмом!

Также градоначальник рассказывал про автопробег, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

- Поддержал его своим участием, - отметил Денисов в «ВКонтакте». - Заезд начали от площади Старый Торг, а закончат в Ферзиково. В автопробеге принимают участие более двадцати машин.

- Все получилось очень здорово и эффектно, – прокомментировала Екатерина Морозова. - Спасибо вам!

- Здорово!!! Дмитрий Александрович молодец, - отреагировала также Оксана Силаева.

- Класс, - был лаконичен Алексей Жуков.

В пятницу Дмитрий Денисов рассказал о путях решения проблемы в садовых товариществах на склоне улицы Ермоловской. Три недели назад поток смыл бетонный переезд через овраг с коллекторной трубой. Некоторые трубы забиваются мусором, а местами вообще отсутствуют.

- После разговора с жителями дал следующие поручения: во-первых, проложить отсутствующий участок ливневки. Подходящую трубу для него возьмут у Калугаоблводоканала. Старые трубы очистят от закупорившего их мусора. Во-вторых, поработать с местным ТРЦ - на поле рядом с ним установлены очистные сооружения, вода из которых выплескивается и также приходит в СНТ через единственную точку сброса. Отследим путь воды, затем обсудим ситуацию уже на совещании. Смытый переезд восстановят – на этот раз с колодцем гасителем. За счет него энергия потока сточных вод значительно снизится, а вместе с ним – и нагрузка на переезд.

Это сообщение калужане встретили дружными лайками.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2020 17:43 2 171
Тэги: городской голова калуги
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