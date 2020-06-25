Китайцы винят Европу в завозе коронавируса-мутанта: рассказ калужанки

В Китае зафиксирован новый очаг заразы. На этот раз в Пекине. Калужанка Елена ВАН, муж которой родом из столицы Поднебесной и которая живёт фактически на две страны, рассказала «Калужскому перекрёстку» известные ей подробности о новой опасности.

Тонкости патриотизма

Во время самоизоляции весь мир оглядывался на Китай, родину коронавируса. Казалось бы, инфекцию в поднебесной остановить удалось — чем не пример? Но что-то опять пошло не так.

Есть у китайцев такая национальная черта — ​гордиться (без всяких нюансов) своей родиной. А если эти самые нюансы случаются — ​то о них лучше промолчать. Поэтому о новой вспышке коронавируса, да не в какой-то провинции, а в столице, где живут родители моего мужа, я узнала не от них, а из российских новостей.

Но, как выяснилось потом, ещё раньше информация об этом появилась в группах «китайских жён» в Интернете. Это русские женщины, которые, как и я, вышли замуж за китайцев и постоянно живут в Китае.

Наши соотечественницы в ужасе описывали, как в городе закрыли сразу шесть рынков в момент, когда там находились покупатели. Их территории оцепили военные. Предполагалось, что все, кто там находился, так и будут сидеть на карантине две недели. Но, к счастью, этого не произошло.

У всех, кто работал или посещал торговые точки за последние две недели, теперь берут анализы, превратив один из стадионов в гигантскую лабораторию под открытым небом.

Местный стадион превратили в гигантскую лабораторию под открытым небом.

На территориях рынков провели дезинфекцию. Самый крупный из них, ​оптовый «Синьфади» в южной части города, ​снабжал продуктами большую часть столицы. По информации китайских изданий, оттуда в супермаркеты поступало до 90% овощей и фруктов. На рынке трудилось около 10 тысяч сотрудников, в период с 20 мая его посетило около 200 тысяч покупателей. По официальной информации, вирус обнаружили на разделочной доске для импортного норвежского лосося.

Изоляция по-пекински

После отмены ограничительных мер без новых выявленных случаев коронавируса Пекин успел прожить всего 55 дней. Уже 16 июня на «военное положение», то есть на полную изоляцию, закрыли 27 жилых комплексов города.

Жителям запрещено покидать территорию, а продукты и предметы первой необходимости они получают исключительно с помощью доставки. В городе в срочном порядке закрыли уже почти вернувшиеся к нормальному режиму учебные заведения и спортивные объекты. А 18 июня в Пекине приняли решение ограничить любое транспортное сообщение с другими регионами Китая. На всякий случай. Всё быстро и строго. Немедленно отменили около 900 внутренних авиарейсов.

Понаехали тут

В Интернете ещё в феврале гулял видеоролик, на котором китаец с завязанными глазами стоял на улице с табличкой: «Я не вирус, я ​человек!» и прохожие подходили и обнимали его.

Эта акция прошла после того, как из-за вспышки коронавируса люди с азиатской внешностью начали подвергаться явной и скрытой дискриминации. Согласитесь, мало кто в то время не поглядывал на таких подозрительно.

В Китае сейчас примерно такое же отношение, но к европейцам. В новостях уже мелькают сюжеты о том, как негативно встречают в стране иностранцев. Нынешняя вспышка коронавируса в Пекине рассматривается как «завезённый европейский вирус», изменённый и мутировавший и никак не связанный с прежним, китайским.

«Законопослушные китайцы не могут быть распространителями инфекции» — примерно такие настроения сейчас в Поднебесной.

Опасаясь завезённых случаев, уже в марте Китай прекратил всякое сообщение с Россией, отказав в возвращении на родину своим гражданам, которые, кстати, по закону имеют на это полное право.

Бюрократии стало больше

Все те, кому довелось в последнее время совершать перелёты внутри Китая, рассказывают примерно одно и то же. В аэропорту надо заполнить декларации, зарегистрироваться в специальном приложении, нацепить на себя браслет-трекер. Потом пройти тест и ждать результата, который должен быть готов на следующий день.

На ночь для всех предоставляется специальный отель. От точки вылета до нужного пункта можно провести в пути в общей сложности около суток, даже если сам перелёт зай­мёт менее двух часов.

А вот несколько рассказов «китайских жён» — из тех, которые проживают в Китае постоянно.

— Из-за этой ситуации в Пекине наша спокойная и нормальная жизнь в одночасье снова заиграла красками, — с нескрываемым сарказмом ​говорит жительница города Шэнчжэнь. — ​На вокзалах — проверки, иностранцев трясут, как обычно, сильнее других. Не пускают в отели, везде требуют только что полученный результат теста, коды здоровья, историю путешествий в Пекин… В самом городе в целом без проблем уже давно, с марта. А 27 апреля пошли учиться старшие классы, 2–8 июня открылись детсады. И если раньше это казалось мечтой, то теперь всё восстановилось. Остались только бассейны, которые никак не хотят открывать. У ворот в «гарден» и при входе в торговые центры по-прежнему проверяют температуру. Маску в обязательном порядке требуют только в метро. В других местах ругать не будут — это дело личной ответственности.

— Неделю назад прилетела из Шэньси в Хэйлунцзян, — ​рассказывает другая наша соотечественница. — ​Всё работает как обычно. Но везде требуют код здоровья, и очень долгие проверки в аэропорту были, когда узнали, что я иностранка. Видимо, каждый полицейский считает своим долгом отчитать иностранца, записать его данные, и пофиг, если минутой раньше другой полицейский всё это проверил. Чувствуется давление. К примеру, на железнодорожном вокзале Харбина меня посадили на карантин, потому что явилась за три часа, — рано. Долго выясняли, что-то строчили и посадили на карантин до прибытия поезда в комнате. Нельзя было выйти даже в туалет. Бред. А то, что меня в аэропорту уже «изучили» и по городу ходила, — ​наплевать. Хотя я почти год как в Китае и никуда не выезжала. Им неважно: иностранец же…

— Совсем недавно у нас, как и в Пекине, была вспышка, — ​делится своим опытом ещё одна «китайская жена» из города Цзилинь. — ​Но об этом особо не говорили и не писали в прессе, как сейчас. Всё быстро остановили. С 15 июня в школу пошли младшие, 1–4-е классы, с 1 июня — 5–6-е. Маски надеваем в общественном транспорте и магазине, уже привыкли. Код здоровья — ​неотъемлемая часть похода в общественное место. Есть специальное приложение для каждой провинции. Но для иностранцев оно не работает, поэтому зарегистрирован муж. Надеялась на скорое открытие детских садов — сидим дома с января. Но теперь не знаем, как сложится ситуация…

Неизвестность хуже вируса

Ну и добавлю пару строк о нашей интернациональной семье. Я с мужем и двумя детьми улетела из Пекина в Москву в самый разгар «китайской эпидемии» коронавируса, в начале февраля. Потом отсидели положенные три месяца самоизоляции уже в своём частном доме в пригороде столицы.

За это время меня не раз посещала мысль: что было бы, если бы мы остались там, в Пекине? Особенно, когда весь Китай радостно салютовал — ​в прямом смысле слова — ​в честь окончания карантинных мер, а мы тут не выходили дальше ворот собственного дома.

Ведь мама моего мужа за это время уже успела и на море слетать, и каждый день на сеансах видеосвязи с Пекином говорит своим внукам, как было бы здорово нам всем вместе…

Уже много лет мы каждый год жили по плану: летали друг к другу в гости в зависимости от времени года. А сейчас наша семья в полном составе видится только по видеосвязи. И до сих пор неизвестно, когда всё это кончится. И эта неизвестность хуже любого вируса...

Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.06.2020.