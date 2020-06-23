В Калуге из продажи изъяли поддельные часы

В Калуге в одной из торговых точек продавали часы с товарными знаками двух известных компаний. Однако сама продукция имела явные признаки несоответствия оригиналу, сообщила сегодня, 23 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции изъяли 26 товарных единиц и отправили на экспертизу. В действиях владельца торговой точки усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

Проводится административное расследование.