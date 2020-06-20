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Дача вместо Франции: коронавирус поломал калужским студентам планы на лето

Автор: Наталия Позднякова.
Опубликовано: 20.06.2020 16:24 3 378
Дача вместо Франции: коронавирус поломал калужским студентам планы на лето

На этой неделе в ряде вузов Калуги заканчивается сессия. Пользуясь случаем, мы поинтересовались у студентов, как пандемия коронавируса повлияла на их планы на лето.

Ангелина Шатковская:

- Отдыхать остаюсь в Калуге. Буду ездить на дачу и, к сожалению, больше ничего. Хотела поехать во Францию и на море летом, но остаюсь в городе по известной причине.

 

 

Лейла Мехиева: 

Этим летом я планирую отдыхать на природе с друзьями, никаких глобальных поездок не планирую. COVID-19 не испортил мои планы, потому что их особо не было.

 

Вероника Амелина: 

- Я проведу лето со своими друзьями, постараемся поехать на российские моря, а в августе поедем в Питер.

Пандемия внесла очень серьезные коррективы в мои планы. Собирались лететь за границу, чтобы провести там свой отпуск, но по известным всем причинам это отменилось.

Ну и времени с друзьями мы проводили значительно меньше, июнь почти прошёл, а лето мы ещё не почувствовали.

Виктория Богданова:

- В основном, конечно, лето пройдет дома, в пределах Калужской области, с соблюдением санитарных мер.

Пандемия ограничила перемещение по городам и странам, соответственно, сорвав многие мои планы.

 

Анастасия Цаплина:

- По большей части буду проводить лето в деревне.

Надеюсь, что откроют кафешки и смогу в них заглядывать иногда.

Повлияла пандемия больше на работу и планы, связанные с ней. Работать из-за пандемии не получилось совсем.

 

 

Екатерина Гололобова:

- В июле я буду работать, а в августе гулять с друзьями. Также хочу поехать к подруге на дачу и в конце месяца в Санкт-Петербург.

Я планировала полететь на море в Турцию, но, увы, пандемия сказала на это решительное «нет».

 

 

Марина Хайрутдинова:

- Пришлось отложить запланированный отдых и поездки.

Из страны летом выезжать не буду, но когда заболеваемость пойдет на спад, собираюсь навестить родственников и друзей в других городах

 

 

 

 

Уважаемые читатели, а как коронавирус сказался на ваших планах на лето? Расскажите в комментариях!

Автор: Наталия Позднякова.
Опубликовано: 20.06.2020 16:24 3 378
Тэги: общество коронавирус
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