Дача вместо Франции: коронавирус поломал калужским студентам планы на лето

На этой неделе в ряде вузов Калуги заканчивается сессия. Пользуясь случаем, мы поинтересовались у студентов, как пандемия коронавируса повлияла на их планы на лето.
Ангелина Шатковская:
- Отдыхать остаюсь в Калуге. Буду ездить на дачу и, к сожалению, больше ничего. Хотела поехать во Францию и на море летом, но остаюсь в городе по известной причине.
Лейла Мехиева:
Этим летом я планирую отдыхать на природе с друзьями, никаких глобальных поездок не планирую. COVID-19 не испортил мои планы, потому что их особо не было.
Вероника Амелина:
- Я проведу лето со своими друзьями, постараемся поехать на российские моря, а в августе поедем в Питер.
Пандемия внесла очень серьезные коррективы в мои планы. Собирались лететь за границу, чтобы провести там свой отпуск, но по известным всем причинам это отменилось.
Ну и времени с друзьями мы проводили значительно меньше, июнь почти прошёл, а лето мы ещё не почувствовали.
Виктория Богданова:
- В основном, конечно, лето пройдет дома, в пределах Калужской области, с соблюдением санитарных мер.
Пандемия ограничила перемещение по городам и странам, соответственно, сорвав многие мои планы.
Анастасия Цаплина:
- По большей части буду проводить лето в деревне.
Надеюсь, что откроют кафешки и смогу в них заглядывать иногда.
Повлияла пандемия больше на работу и планы, связанные с ней. Работать из-за пандемии не получилось совсем.
Екатерина Гололобова:
- В июле я буду работать, а в августе гулять с друзьями. Также хочу поехать к подруге на дачу и в конце месяца в Санкт-Петербург.
Я планировала полететь на море в Турцию, но, увы, пандемия сказала на это решительное «нет».
Марина Хайрутдинова:
- Пришлось отложить запланированный отдых и поездки.
Из страны летом выезжать не буду, но когда заболеваемость пойдет на спад, собираюсь навестить родственников и друзей в других городах
Уважаемые читатели, а как коронавирус сказался на ваших планах на лето? Расскажите в комментариях!
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