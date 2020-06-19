«Меня тоже сажайте, я тоже купался в фонтане на площади Победы!»

В Калуге на пике жары разгорелся скандал. Как мы рассказывали, поводом для него стало опубликованное в соцсети видео: две девочки явно школьного возраста, одетые то ли в нижнее бельё, то ли в купальники, танцуют в фонтане на площади Победы.

Видеороликом неожиданно заинтересовались сначала в УМВД Калужской области, а затем – в Следственном комитете. И то, и другое ведомство проводят сейчас проверку по данному факту.

- Развлечения происходят на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери, - отмечают в СК. - На данной площади в Калуге захоронен прах неизвестного солдата, зажжён Вечный огонь, около которого школьники несут Вахту памяти на посту № 1, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей, сюда приходят ветераны, жители и гости города возлагают цветы.

При этом стражи порядка не уточняют, какое именно правонарушение вменяют школьницам.

Новость вызвала оживлённое обсуждение на нашем сайте и в социальных сетях. Нашлись те, кто строго осудил поведение девочек, назвав их «малолетними шалавами». Но большинство участников дискуссии осуждают не детей, а стражей порядка, затеявших проверку этого инцидента.

«Поступок не самый умный, но уж явно не на плаху их за это, - пишет Кирилл Ермаков. – Почему, когда 2 августа купаются, никто не кричит то же самое?»

«Разве наши деды воевали не за детские игры и смех под мирным небом нашей страны?! Откуда вы знаете, что погибшие на той войне осудили бы этих девчонок?» - размышляет Никита Турынинский.

«Прямо преступление века. Не стыдно проверку-то проводить?» - возмущаются читатели kp40.ru. – Что такого? В такую жару нормальное поведение. Дети решили искупаться жарким днем. Не надо искать здесь политику и проводить расследование!»

«Да-да! А ещё на День города с этой площади карнавальное шествие проводят! Всех пересажать!» - иронизируют калужане.

По этому поводу на своей странице в социальной сети «Фейсбук» высказался политтехнолог Сергей Фадеев.

- В фонтане на площади Победы «девушки в нижнем белье», как, впрочем, и аналогично одетые юноши, купались всегда. В жару. Потому что это единственный в центре города фонтан. Больше негде, - говорит Сергей. – Да там всегда толпы купающихся детей! Я сам залезал туда много раз, когда мне лет 10 было. Какими надо быть долбодятлами, чтобы начать из-за пустяшного ролика в тиктоке полицейскую проверку?!

Чуть позже Сергей опубликовал второй пост под названием «Явка с повинной»:

«Дорогой Следственный комитет! Меня тоже сажайте, ибо я, Фадеев Сергей Олегович, году этак в 1980-м в составе организованной преступной группы из моих друзей и одноклассников неоднократно (систематически) купался в нижнем белье (трусы) в чаше означенного фонтана. Правда, георгиевских лент в то время ещё не придумали, но всё прочее имелось.

В принципе, вы можете сажать вместе со мной любого калужанина, ибо добрая половина в этом фонтане точно купалась. Вот реально, хватаете человека на улице, смотрите в паспорте место рождения. Если Калуга, то с вероятностью 50% преступник, ибо наверняка в жару в этот фонтан запрыгивал».

Мы будем следить за развитием этой драматической истории и обязательно сообщим, каким результатом закончатся проверки.