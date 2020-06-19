Самоизоляция закончилась: за два дня в Калуге распишут 70 пар

Гостей не пускают в загс. Поэтому приглашённые встречают молодых у дверей.

В Калужской области до 1 июля отменена торжественная церемония регистрации брака. Расписывают молодых без свидетелей, да ещё и с соблюдением требований безопасности – в масках.

Как мы рассказывали, из-за пандемии в марте и апреле влюблённые переносили свадьбы на более поздний срок – июнь-август.

- Немного пар решили перенести свои свадьбы в июне, – рассказала KP40 начальник управления ЗАГС Калуги Майя ПАНЕНКОВА. – По сравнению с прошлым годом не стало меньше желающих вступить в брак. В пятницу, 19 июня, в Калуге распишут 18 пар, в субботу - 52.

При этом количество разводов после самоизоляции в Калуге не возросло.

Напомним, с 19 июня в Калужской области отменили режим самоизоляции.