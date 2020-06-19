В Калуге родители судятся за лекарство для детей-инвалидов

В Калуге суд обязал областной минздрав выдать детям-инвалидам из нескольких семей иностранный препарат «Сабрил».

Однако решение суда не исполняется.

Так, семья Поповых уже три года пытается получить лекарство. Сейчас их сыну 6 лет.

Препарат мальчику назначил консилиум врачей. Для ребёнка «Сабрил» жизненно необходим.

Раньше «Сабрил» был зарегистрирован на территории России, продавался в свободном доступе. Но потом его с регистрации сняли.

Мама мальчика рассказывает, что неоднократно обращалась в областной минздрав за помощью. Но все её обращения остались без ответа.

- Мы были вынуждены пойти в суд. Ведь представитель минздрава прямым текстом мне сказал: «Покупали препарат для ребёнка, покупайте его и дальше». На суде минздрав просил отсрочить выдачу препарата до 1 декабря. Но суд в этом отказал. Лекарство ребёнку бесплатно так и не выдали. Когда сын принимает «Сабрил», его состояние заметно улучшается. Но во время пандемии из-за взлетевших цен на препарат мы были вынуждены прервать приём, - рассказывает Алёна Попова.

Как оказалось, во время пандемии коронавируса стоимость лекарства выросла до 25 тысяч рублей. До этого оно стоило от 15 до 17 тысяч рублей. На месяц одной упаковки не хватает. Ребёнок растёт, дозировка препарата увеличивается. При этом препарат непросто найти. Да и перед покупкой родителям необходимо убедиться, что это не подделка.

В такой же ситуации в Калуге оказалось несколько семей. У них на руках есть решения суда, но лекарство они получить не могут. Одна из мам рассказала о случившемся на странице главы региона в ВК.

- В настоящее время минздравом области принято решение обратиться в министерство финансов Калужской области с просьбой о выделении финансирования на закупку указанного препарата, – комментирует ситуацию правительство Калужской области.