В Калуге из-за коронавируса закрыты все пляжи

Как мы писали, сегодня в Калужской области отменили режим самоизоляции. Теперь на улице можно свободно гулять и отдыхать, открываются уличные кафе и магазины в торговых центрах.

Однако зоны отдыха на водоемах пока остаются закрытыми. Вся пляжная инфраструктура не работает, не дежурят спасатели, медицинские работники, сообщила сегодня, 19 июня, городская управа.

- Люди, приходящие на водные объекты, подвергают себя дополнительной опасности, как в возможности заразиться коронавирусной инфекцией, так и в безнадзорном нахождении на воде, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.