В Калужской области составили календарь для охотников

В пятницу, 19 июня, региональное минприроды опубликовало специальный календарь для охотников. В нем по месяцам отмечено, когда разрешено охотиться на тех или иных животных и птиц.

Так, в июле в Калужской области можно будет охотиться на кабанов, взрослых самцов косуль, болотно-луговую дичь и полевую дичь без охотничьего огнестрельного или пневматического оружия с подружейными собаками.

Посмотреть календарь можно по ссылке.