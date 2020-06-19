В Калужской области составили календарь для охотников

В пятницу, 19 июня, региональное минприроды опубликовало специальный календарь для охотников. В нем по месяцам отмечено, когда разрешено охотиться на тех или иных животных и птиц.
Так, в июле в Калужской области можно будет охотиться на кабанов, взрослых самцов косуль, болотно-луговую дичь и полевую дичь без охотничьего огнестрельного или пневматического оружия с подружейными собаками.
Посмотреть календарь можно по ссылке.
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